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04 Ağustos 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 10:00:00

Birbirlerini sildiler

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İlişkilerini sonlandırdıktan sonra dost kaldıklarını söyleyen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın arkadaşlıkları kısa sürdü. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardı.

İlişkilerini sonlandırdıktan sonra dost kaldıklarını söyleyen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın arkadaşlıkları kısa sürdü. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kaan Yıldırım, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir dönem 'Halka' adlı dizide yer alan oyuncular, kısa süreli birliktelik yaşamıştı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Yıldırım ve Erçel, fikir ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini sonlandırmış, bir röportajında Erçel, "Kaan hep arkadaşımdı, öyle kalacak" açıklamasında bulunmuştu. İkilinin sosyal medya hesapları Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ortaya çıktı. Oyuncu Kaan Yıldırım'ın Yargı dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz'le bir süredir birlikte olduğu, Erçel'in ise, İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre'yle yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.

Etiketler : Birbirlerini sildiler Kaan Yıldırım Hande Erçel
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