Birbirlerini sildiler

Başrollerini Eda Ece, Berk Oktay ve Şevval Sam'ın paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz özel hayatında aradığı mutluluğu bulamadı. Oyuncunun, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağrı Telkıvıran'la ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İkilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkarması söylentiyi güçlendirdi.





