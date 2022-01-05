Birbirlerini sildiler

Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu'nun aşk iddiaları bir dostluğu bitirdi. Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın'ın "Hanım tarafı geçen sene uyardım" açıklaması karşısında takipten çıkardı. Ardından Demet Akalın da 'karga' paylaşımı yaptı. Akalın paylaşımında "Kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır. Ancak kartal yanıt vermez, karga ile savaşmaz. Sadece kanatlarını açar ve göklerde yükselmeye başlar. Uçuş ne kadar yüksekse, karganın nefes alması o kadar zorlaşır ve karga oksijen eksikliğinden düşer. Kargalarla vakit kaybetmeyi bırakın. Sadece onları yükseklerinize götürün ve yolunuza devam edin" yazdı.