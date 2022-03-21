Birbirlerine girdiler

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in bir videosuna "Sıfır komikler. Nasıl gülebiliyorsunuz bunlara. Zorla gündemde kalma çabası" şeklinde tepki göstermişti. Çok geçmeden Akalın'ın tepkisine Berfu Yenenler'den jet yanıt geldi. Yenenler, Akalın'ın sosyal medyanın diline düşmesine sebep olan sepetine aynı üründen defalarca kez yanlışlıkla ekleyip sonrasında fiyatın dakikalar içinde zamlandığını iddia ettiği hikayeyle göndermede bulundu.