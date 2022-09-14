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14 Eylül 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 09:30:00

Birbirimize zaman ayıramadık

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Tolga Güleç geçtiğimiz haftalarda 5 aylık ilişkilerini sonlandırdığı Yasemin Kaya Allen hakkında, "Kendisi muhteşem bir insan, ama birbirimize zaman ayıramadık" dedi.

Tolga Güleç geçtiğimiz haftalarda 5 aylık ilişkilerini sonlandırdığı Yasemin Kaya Allen hakkında, "Kendisi muhteşem bir insan, ama birbirimize zaman ayıramadık" dedi.

Tolga Güleç kendisi gibi oyuncu olan Yasemin Kaya Allen'la biten ilişkisi hakkında konuştu. Güleç, çekimleri Yalova'da gerçekleşen başrolünü Cansu Tosun ve Özlen Maden'le paylaştığı 'Beni Sev' filminin lansmanında habercilerin karşısına çıktı. Oyuncu, ayrıldığı sevgilisi Yasemin Kaya Allen'la ilgili de ilk kez konuştu. Beş ay boyunca büyük bir aşk yaşadıklarını belirten Güleç, birbirlerine zaman ayıramadıklarını belirterek, "Kendisi muhteşem bir insan, ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü derken çok ayrı kaldık görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim" dedi. Habercilerin tekrardan barışma soruları üzerine Güleç, "Allah bilir ama hiç öyle bir şey düşünmedik büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem" diye konuştu.

Etiketler : Birbirimize zaman ayıramadık Tolga Güleç Yasemin Kaya Allen
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