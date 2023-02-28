Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'yle birlikte Kahramanmaraş'taki çadır kente gitti. Burada çocuklarla bir araya gelip oyunlar oynayan Şahinkaya, duygularını sosyal medyadan dile getirdi. Oyuncu, "Unutulmaz bir gün oldu. Oyunlar oynadık, boyadılar, sohbet ettik ve sarıldık. Birbirimize çok iyi geldik. Güler yüzleri içimizi aydınlattı" dedi.