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01 Eylül 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 12:00:00

Biran şaşırtacak

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Yeni sezonda 'Yasak Elma' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Biran Damla Yılmaz imajını yeniledi.

Yeni sezonda 'Yasak Elma' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Biran Damla Yılmaz imajını yeniledi. Sosyal medya hesabından 'Yeni Damla'yı beğenecek misiniz?' notuyla kapüşonlu fotoğraflarını paylaşan ve sürprizi olduğunu söyleyen Yılmaz'ın saçında değişiklik yaptığı iddia edildi. Yeni imajını sır gibi saklayan oyuncu, dizinin hazırlıklarına başladığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Etiketler : Yeni sezon Yasak Elma Biran Damla Yılmaz
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