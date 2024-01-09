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‘Kopuk' heyecanı
20 milyon başarısı
09 Ocak 2024 Salı 07:44:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 07:44:00

Biran Damla Yılmaz'ın 'Kopuk' heyecanı

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Biran Damla Yılmaz'ı yeni dizisi 'Kopuk'un heyecanı sardı. Biran Damla Yılmaz, "Hepimiz çok heyecanlıyız yeni dizimiz yakında seyircimizle buluşacak, güzel geri dönüşleri bekliyoruz" dedi.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ı yeni dizisi 'Kopuk'un heyecanı sardı. Oyuncu, önceki gün Levazım'da bir AVM'de tek başına objektiflere yansıdı. Dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceleyen Yılmaz, habercilerle sohbet etti. Kaan Yıldırım'la birlikte başrolünde yer alacağı yeni projesiyle ilgili oyuncu, "Hepimiz çok heyecanlıyız yeni dizimiz yakında seyircimizle buluşacak, güzel geri dönüşleri bekliyoruz" dedi. Yılmaz'ın makyajsız güzelliği dikkat çekti.

Etiketler : oyuncu biran damla yılmaz kopuk dizi
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