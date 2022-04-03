Biran Damla siyaha bulaştı

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz, dijitale yeşil ışık yaktı. Oyuncu, Medyapım'ın 'Siyaha Bulaşan Kadınlar' dizisinin başrolü için el sıkıştı. Büşra Cebe'nin kitabından uyarlanan diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek. Canan, Süveyda, Derya, Seyhan, Nehir, Ayfer ve Serpil adlı kadınların etkileyici hikâyelerini konu alan dizinin her bölümünde izleyenleri farklı bir kadınla tanıştıracak.