"Baba olmak hayatın en güzel rengi"

Başrollerinde Hilal Atınbilek, Furkan Palalı ve Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisine yeni sezonda dahil olan İbrahim Çelikkol, babalık duygusunu açıkladı. 2017 yılında Mihre Mutlu'yla evlenen ve Ali isminde bir oğlu olan oyuncu, Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Oyuncu, baba olduktan sonra hayatında değişen detayları anlattı. Çelikkol, ''Baba olmak hem çok ağır bir sorumluluk hissi hem de hayatın en güzel rengi benim için. Kendi adıma baba olduktan sonra daha duyarlı, daha özverili, daha düzenli olduğumu söyleyebilirim'' dedi.

Oyuncu, eşi Mihre Mutlu ve oğulları Ali'yle geçirdikleri keyifli vakitlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.