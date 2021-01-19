Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu

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19 Ocak 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 12:25:00

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş'in Kanunsuz Topraklar'daki yeni imajı kaslı oldu

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‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Uğur Güneş, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın rol aldığı ‘Kanunsuz Topraklar' dizisine dahil oldu.

Kanunsuz Topraklar dizisindeki rolü için 2 ayda 10 kilo veren Uğur Güneş, kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programıyla kaslı bir görünüme kavuşacak. Ekranda yeni imajıyla boy gösterecek olan Güneş, yakında sete çıkıyor.

Etiketler : Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş Deniz Çakır Hülya Avşar Kanunsuz Topraklar magazin
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