Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş'in Kanunsuz Topraklar'daki yeni imajı kaslı oldu

Kanunsuz Topraklar dizisindeki rolü için 2 ayda 10 kilo veren Uğur Güneş, kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programıyla kaslı bir görünüme kavuşacak. Ekranda yeni imajıyla boy gösterecek olan Güneş, yakında sete çıkıyor.