Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu

19 Ocak 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 12:25:00
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş'in Kanunsuz Topraklar'daki yeni imajı kaslı oldu
‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Uğur Güneş, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın rol aldığı ‘Kanunsuz Topraklar' dizisine dahil oldu.
Kanunsuz Topraklar dizisindeki rolü için 2 ayda 10 kilo veren Uğur Güneş, kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programıyla kaslı bir görünüme kavuşacak. Ekranda yeni imajıyla boy gösterecek olan Güneş, yakında sete çıkıyor.
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