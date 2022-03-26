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26 Mart 2022 Cumartesi 17:41:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 17:41:00

Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku

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Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hırsızlık şoku yaşandı.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hırsızlık şoku yaşandı. Dizinin set görevlileri hastane binasında klima ünitelerini çalan kişileri fark etti. Ekip, hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark ederek, alt kata indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü. Set ekibi, şahsı kovalayıp hastanenin bahçesinde yakalayarak polise teslim etti.

Etiketler : bir zamanlar çukurova hırsızlık adana çukurova
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