Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hırsızlık şoku yaşandı. Dizinin set görevlileri hastane binasında klima ünitelerini çalan kişileri fark etti. Ekip, hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark ederek, alt kata indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü. Set ekibi, şahsı kovalayıp hastanenin bahçesinde yakalayarak polise teslim etti.