Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar hanımı Vahide Perçin veda ediyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar hanımı Vahide Perçin veda ediyor

Perşembe akşamlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 8 Ekim akşamı 67. yeni bölümü ile hayranlarının karşısına çıkacak. 3. sezonuna başarıyla devam eden dizide, yine önemli gelişmeler olacak. Bir Zamanlar Çukurova'da hayal kırıklığına uğratan veda izleyicileri şoke edecek.



Bir Zamanlar Çukurova’da hayal kırıklığına uğratan veda yaşanacak. 71. bölümde Vahide Perçin’in ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından izleyiciler, Hünkar karakterinin ölüme gidişinin detaylarını da görecekler. İzleyicilerin akıllarını kurcalayan soru ise şu: “Hünkar Yaman olmadan bu dizi nasıl ilerleyecek?”

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ üçüncü sezonuyla perşembe gecelerinin vazgeçilmesi olmaya devam edecek. İki sezondur ATV ekranında perşembenin zirvesinde yer alan ‘Bir Zamanlar Çukurova’, üçüncü sezonunda suların durulmadığı bir hikaye ile yoluna devam ediyor. İşte dizinin 67.bölümünde yaşanacakların detayı:

Demir, Züleyha’nın vurulduğu silahın Yılmaz’ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan’ın Züleyha’yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan’ı savunmaya çalışır ama, Müjgan ona da izin vermez. Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice’nin kolunda gördüğü kanı hatırlar!

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı, oraya devam etti. Okul yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) oyuncusu Altan Gördüm ile 1992 yılında evlendi. 2012 yılında boşandı ve kızlık soyadı olan Perçin'i kullanmaya başladı. Vahide Perçin’in bu evliliğinden Alize isminde bir kızı vardır.

2003'te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Daha sonra İlk Aşk isimli sinema filminde oynadı. Vahide Perçin; Anne, Hırsız Polis, Annem, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Göç Zamanı dizilerinde rol almıştır.

Atv ekranlarının iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, 1.78 metre boyunda, 65 kilo ve İkizler burcudur.

Ödülleri

1996 – Sanat Kurumu, En İyi Kadın Oyuncusu Ünvanı

2007 – 14. Altın Koza Film Festivali – “En İyi Kadın Oyuncu” Ödülü – İlk Aşk

2007 – Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri – “En İyi Tiyatro Oyuncusu” Ödülü – Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

2007 – İsmail Dümbüllü – “En İyi Tiyatro Oyuncusu” Ödülü

2008 – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Yılın Ödülleri – “Yılın Kadın Oyuncusu” Ödülü – Annem

2008 – Galatasaray Üniversitesi 2008'in “En”leri – “En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu” Ödülü

2014 – 33. İstanbul Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ayhan Hanım

2014 – 20. ‘Altın Objektif Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Muhteşem Yüzyıl – Hürrem Sultan

2015 – 18. Randevu İstanbul Film Festivali – Onur Ödülü

Vahide Peçin’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2007 – Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler – Oyun Atölyesi

2002 – Olağanüstü Bir Gece – Adana Devlet Tiyatrosu

2000 – Ayrılık – Ankara Sanat Tiyatrosu

2001 – Cadı Kazanı – Adana Devlet Tiyatrosu

2001 – Kızılırmak Karakoyun – Adana Devlet Tiyatrosu

1999 – Köse Dağın Köprüsü – İzmir Devlet Tiyatrosu

1998 – Barış – İzmir Devlet Tiyatrosu

1997 – Oyunun Oyunu – İzmir Devlet Tiyatrosu

1996 – Şeytan Örümceği – İzmir Devlet Tiyatrosu

1994 – Pazar Keyfi – Ankara Sanat Tiyatrosu

1993 – 403. Kilometre – Ankara Sanat Tiyatrosu

1992 – Yer Demir Gök Bakır – Ankara Sanat Tiyatrosu

Fehmi Paşa Konağı

Macbeth

Vahide Peçin’in rol aldığı filmler:

2012 – Ayhan Hanım (Ayhan)

2011 – Zefir (Anne)

2011 – Labirent

2008 – Devrim Arabaları (Suna)

2007 – İyi Seneler Londra (Ferda)

2006 – Kilit (Işık)

2006 – İlk Aşk (Nevin)

2004 – Anlat İstanbul (Hürrem)

Vahide Peçin’in rol aldığı televizyon dizileri :

2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (Suzan)

2005 – Hırsız Polis (Fulya)

2007 – 2009 – Annem (Zeynep)

2009-2010 – Es Es (Berivan)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Zehra)

2012 – Göç (Cennet)

2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Deniz)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Hürrem Sultan)

2015 – Göç Zamanı (Cennet)

2016 – Anne (Gönül)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Hünkar)