Hazer Yakut ilk teklisi 'Deli Kız Deli Oğlan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Parçanın söz ve müziğine imza atan şarkıcı, parçaya bir de klip çekti. Çekimlerde Yakut'a 9 kişilik dansçı eşlik etti. Yeni çalışması hakkında konuşan Yakut, "Herkesin hikayesi kendine ama benimki uzun süren zorlu bir savaş sonucunda ortaya çıkan, tam olarak anlatmak istediklerimi anlatmaya başladığım bir yol hikayesi" dedi.