‘Bir Yaz Akşamı' finali

Müzisyen Yalın, 'Bir Yaz Akşamı', 'Unutulmaz Şarkılar' adlı konser serisinin finalini Maximum Uniq Açıkhava'da yaptı. Sevenleriyle bir araya gelen Yalın'a sahnesinde 27 kişilik orkestra eşlik etti. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Yalın, "Bu konser serisi bir çocukluk hayaliydi benim için... Böyle bir orkestrayla söylemek çok güzel" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yalın, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.