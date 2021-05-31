Bir yanda dava bir yanda aşk
Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile yaşadığı aşkı Instagram'da duyurdu.
Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile yaşadığı aşkı Instagram'da duyurdu. "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın" ifadelerini kullanan Deniz'e, Samar Dadgar'dan yanıt gecikmedi. Duygusal satırların yer aldığı yazıda Samar'ın "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan adam'' sözleri dikkat çekti.