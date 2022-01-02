Geçtiğimiz temmuz ayında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Ali Sunal, yeni yılı eşi ve kızlarıyla karşıladı. Narin ve Nil adında iki kızı olan Sunal, tütü giydi. Ünlü isim, daha önce kızı Liya için tütü giyen Tarkan'a seslenmeyi ihmal etmedi. Kızlarıyla yeni yıl pozu veren Sunal paylaşımına, '2 kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz'' mesajını düştü.