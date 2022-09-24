Bİr Türkü hayatını değiştirdi

Şarkıcı Elif Buse Doğan, popülerliğini Serkan Çağrı'yla arasının açıldığı 'Samsak Döveci' türküsüne borçlu olduğunu söyledi: ''Türkü sayesinde tanınırlığım çok fazla arttı."

Son dönemde seslendirdiği 'Samsak Döveci' eserle adından söz ettiren Elif Buse Doğan, kendini türkülerle ifade edebildiğini söyledi. Şarkıcı, konuk olduğu 'Bire Bir' programında hayatıyla ilgili bilgiler verdi. Müzik kariyerine lise sıralarında başladığını belirten Doğan, "Ailem müziğe olan merakımı görünce Kocaeli'nde güzel sanatları lisesine başladım. Lisede keman ve piyano eğitimi aldım. Kendimi ifade ederken, türküleri daha doğru aktardığımı düşündüm. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı tamamladım. Üniversitede kemanı, piyanoyu ve batı müziğini bırakarak sese yöneldim" dedi. 'Samsak Döveci' türküsünün kendisine uğurlu geldiğini söyleyen şarkıcı, "Samsak Döveci ile tanınırlığım çok fazla arttı. Yaklaşık 3 aydır evde durduğum gün sayısı 3 ya da 4'tür. 18 kişilik ekibimle tüm Türkiye'nin ilçelerini dolaştım" dedi. Serkan Çağrı ile birlikte seslendirdiği şarkı için kariyerlerine ayrı ayrı olarak devam etme kararı sonrası, Doğan'ın müzisyenle arası açılmış ve ikili yaşadıkları tartışmalarla uzunca bir süre konuşulmuştu.