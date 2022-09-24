VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar...
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
"EYT'de çözüme geldik!"
Veteriner Irmak
Bİr Türkü hayatını değiştirdi
Birce Akalay güzellik sırlarını açıkladı
Yeni doğan bebekte göz yaşarması varsa dikkat!
Beslenme çantasında yağ ve tuz kontrolü
Aşırı sinir Alzheimer belirtisi olabilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 24 Eylül
Kafasını çıkaranı alıyoruz
"Putin'in istediği ismi gönderdik!"
Kalın: Rusya'nın Türk bankaları üzerinden yaptırımları deldiği iddiaları gerçek dışı
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'esir takası' teşekkürü
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile birlikte çalışırsak çok şey başarabiliriz
"Bu savaşta Erdoğan arabuluculuk yapabilir"
Araçlarda 'kış bakımı' uyarısı
Kontrolden çıkan öğrenci servisi minibüsle çarpıştı
Mehmetçik 3 kıtada, 11 ülkede görev yapıyor
Rusya'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik destek mitingi
Pakistan'da muson yağmurları etkili oluyor: Can kaybı 1606 oldu
Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
ABD'den İranlıların internete erişimine yardımcı olacak adım
24 Eylül 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 10:00:00

Bİr Türkü hayatını değiştirdi

ABONE OL

Şarkıcı Elif Buse Doğan, popülerliğini Serkan Çağrı'yla arasının açıldığı 'Samsak Döveci' türküsüne borçlu olduğunu söyledi: ''Türkü sayesinde tanınırlığım çok fazla arttı."

Şarkıcı Elif Buse Doğan, popülerliğini Serkan Çağrı'yla arasının açıldığı 'Samsak Döveci' türküsüne borçlu olduğunu söyledi: ''Türkü sayesinde tanınırlığım çok fazla arttı."

Son dönemde seslendirdiği 'Samsak Döveci' eserle adından söz ettiren Elif Buse Doğan, kendini türkülerle ifade edebildiğini söyledi. Şarkıcı, konuk olduğu 'Bire Bir' programında hayatıyla ilgili bilgiler verdi. Müzik kariyerine lise sıralarında başladığını belirten Doğan, "Ailem müziğe olan merakımı görünce Kocaeli'nde güzel sanatları lisesine başladım. Lisede keman ve piyano eğitimi aldım. Kendimi ifade ederken, türküleri daha doğru aktardığımı düşündüm. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı tamamladım. Üniversitede kemanı, piyanoyu ve batı müziğini bırakarak sese yöneldim" dedi. 'Samsak Döveci' türküsünün kendisine uğurlu geldiğini söyleyen şarkıcı, "Samsak Döveci ile tanınırlığım çok fazla arttı. Yaklaşık 3 aydır evde durduğum gün sayısı 3 ya da 4'tür. 18 kişilik ekibimle tüm Türkiye'nin ilçelerini dolaştım" dedi. Serkan Çağrı ile birlikte seslendirdiği şarkı için kariyerlerine ayrı ayrı olarak devam etme kararı sonrası, Doğan'ın müzisyenle arası açılmış ve ikili yaşadıkları tartışmalarla uzunca bir süre konuşulmuştu.

Etiketler : Bİr Türkü hayatını değiştirdi Samsak Döveci Şarkıcı Elif Buse Doğan
Bahçeden sofraya

Bahçeden sofraya
Festivale damga vurdu

Festivale damga vurdu
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
90'lı yıllarda önümü kestiler

90'lı yıllarda önümü kestiler
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Evliliğimiz güzel gidiyor

Evliliğimiz güzel gidiyor
23 Eylül'de hesaplaşma vakti

23 Eylül'de hesaplaşma vakti
60 Bin liralık yemek

60 Bin liralık yemek
Şiddeti geri çekti

Şiddeti geri çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes