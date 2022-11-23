Bir Temel komedisi

Reşat Hacıahmetoğlu ve Edanur Hancı'nın oynadığı ''Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası' filminin vizyon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in üstlendiği yeni Temel komedisi 3 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Reşat Hacıahmetoğlu'nun Temel'i canlandırdığı film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışması anlatılıyor.