TRT'nin 'Bir Sevdadır' dizisinde yer alan oyuncu Ekin Mert Daymaz rolü hakkında konuştu. Bozdağ Film, imzalı yapımda 'Tufan' karakterini canlandıran oyuncu, senaryoyu ilk okuduğunda heyecanlandığını dile getirdi.

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, "Çok sürükleyici ve heyecanlı bir hikaye. İçinde birçok farklı karakter ve hikaye barındırıyor. Ben çok sevdim, üzerine uzun zamandır oynamak istediğim tarz bir karakter geldiği içinde çok keyifliyim" dedi.

