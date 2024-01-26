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26 Ocak 2024 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 09:15:00

'Bir Sevdadır'ın yıldızı Ekin Mert Daymaz rolü hakkında konuştu: Tufan'ı oynamak çok keyifli

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'Bir Sevdadır' dizisinde 'Tufan' karakterini canlandıran oyuncu Ekin Mert Daymaz rolü hakkında konuştu.

TRT'nin 'Bir Sevdadır' dizisinde yer alan oyuncu Ekin Mert Daymaz rolü hakkında konuştu. Bozdağ Film, imzalı yapımda 'Tufan' karakterini canlandıran oyuncu, senaryoyu ilk okuduğunda heyecanlandığını dile getirdi.

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, "Çok sürükleyici ve heyecanlı bir hikaye. İçinde birçok farklı karakter ve hikaye barındırıyor. Ben çok sevdim, üzerine uzun zamandır oynamak istediğim tarz bir karakter geldiği içinde çok keyifliyim" dedi.

Etiketler : trt bir sevdadır ekin mert daymaz tufan
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