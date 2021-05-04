Bir sene geçti yine aynı!

Pandemin başından beri kuralları hiçe sayarak gezen Sinan Çetin, bir sene sonra da yine aynı. Yönetmen Çetin, önceki gece eşi Rebekka Haas ile Arnavutköy sahilinde köpeklerini gezdirdi. Yasaklara rağmen maskesiz olması ve her seferinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken yönetmen kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

