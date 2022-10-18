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18 Ekim 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 11:30:00

Bir sakıza 900 lira ödedi

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Şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza verdiği parayla tepki topladı. Polat, bir paket sakıza 900 lira ödedi.

Şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza verdiği parayla tepki topladı. Polat, bir paket sakıza 900 lira ödedi. Sakızı ve fişi sosyal medya hesabından paylaşan Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" notunu düştü. Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Millet evine ekmek götüremiyor, yazık" diyerek tepki gösterdi. Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin lira kazandığını açıklamıştı.

Etiketler : Bir sakıza 900 lira ödedi Şarkıcı Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi
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