Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali'yi kucağına alan oyuncu Hande Soral, anneliğin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci'yle mutlu bir evliliği olan Soral, oğluyla hastane odasından çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Soral, duygularını, "Bir rüyanın içindeyim bir haftadır" notunu yazarak dile getirirken, "Sen İsmail Demirci, yanımda olmasaydın, elimi tutmasaydın başaramazdım. Gözlerine her baktığımda bana olan inancını hissetmekti tek gücüm. Çok seviyorum" sözleriyle eşine seslendi.