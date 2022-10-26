BİR PRENSLE EVLENMİŞ

Seda Sayan ve kendisinden 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in kavga ettiği iddia edildi. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurulduğu öne sürüldü. Sayan, 2. Sayfa programında iddiaları yalanladı. Şarkıcı, "Hafta sonu binaya asansör kurulmuş, büyük ihtimalle onlar kırdı ama bize söylemediler. Sonra 'Seda'nın evinin camı kırıldı' oldu. Bizim evimizden müzik sesi dışında ses çıkmaz. Çağlar asla eli havada bir adam değil, ben bir prensle evlendim arkadaşlar. Böyle bir şey yok benim kocam prens, 34. katta oturuyoruz camı nasıl kırsın kocaman" dedi.





