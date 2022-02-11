Bir oyuna 4 milyon lira harcadı

Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanından uyarlanan tiyatro oyunu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Hikâyenin kurgu ve prodüksiyon maliyeti dudak uçuklattı. Tuba Ünsal'ın iki yıldır üzerinde çalıştığı oyun için 4 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. Ünsal, bir açıklamasında, "Adı Aylin, 'Off Broadway' tarzında Türkiye'de ilk kez sahnelenecek özel bir şov olacak" demişti.

