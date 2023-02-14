Bir kız çocuğu evlat edinmek istiyor

Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, depremzede bir çocuğu evlat edinmek istediğini açıkladı. Doğum gününde depremzedeler için bağış hesap numarası paylaşan futbolcu Mersin'e giderek afetzede çocuklara destek verdi. Evlat edinme işlemini eşiyle birlikte konuştuklarını söyleyen Souza, ''Bir kız çocuğu evlat edinmek isterim. Elbette bunu tüm yasal sorumlulukları yerine getirerek ve iyice araştırılarak yapmak isteriz'' dedi. Souza aynı zamanda yetimhane açmak için de hayırseverlerden destek istedi.

