Bir kahve içip nostalji yaptık

Oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le barıştığı yönünde çıkan haberleri "Biz karşılaştık. Arkadaşça bir yemek yedik" sözleriyle yalanladı.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Kasaba' adlı dizide Okan Yalabık, Özgürcan Çevik ve Ozan Dolunay'la kamera karşısına geçen Büşra Develi, Etiler'de görüntülendi. 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı Burak Deniz'le yeniden birlikte oldukları konuşulan Develi, çıkan haberlere açıklık getirdi. Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda yemek yediklerini ve arkadaş olduklarının altını çizen oyuncu, "Biz karşılaştık. Arkadaşça bir yemek yedik. İkimiz de birbirimizin kişisel tarihinde bir yere sahip olan insanlar olduğumuz için son derece arkadaşça bir kahve içelim, konuşalım, geçmişi iade edelim ve biraz nostalji yapalım dedik. Çok uzun seneler geçti. Böyle haberlerle lütfen kısmetimi kapatmayın" dedi. Burak Deniz, bir süre önce sevgilisi Didem Soydan'la ilişkilerini sonlandırmıştı.