Aşk yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra yine aynı kareye girdi. İkili, önceki akşam Netflix'te yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinin ekip yemeğinde bir araya geldi. Çift, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Dizi setinde tanışan çiftin yan yana oturması, samimi halleri ve Boz'un Büyüküstün'e bakışları dikkat çekti. Boz'un hayranları fotoğraflara meslektaşı Bengü'nün Feveran şarkısındaki imalı sözlerinden "Bir hoş bakış yarım gülüş" yorumlarında bulundu.