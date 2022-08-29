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29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00:00

Bir gün gecikmeli sahne

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Müzisyen Buray, 14. Vize Kültür Sanat Festivali'nin açılışında sevenleriyle bir araya geldi.

Müzisyen Buray, 14. Vize Kültür Sanat Festivali'nin açılışında sevenleriyle bir araya geldi. Müzisyen, yoğun sağanak yağış dolayısıyla etkinliğin ertelenmesine rağmen ilçeyi terk etmeyerek bir gün gecikmeli de olsa sahnedeki yerini aldı. Buray, "Dün akşam konserimizi yapabilmek adına elimizden geleni yaptık. Hatta bir ara odamda dua bile ettim" dedi. Öte yandan merkez nüfusu 14.900 olan ilçede düzenlenen konseri yaklaşık 35 bin kişi izledi.

Etiketler : Bir gün gecikmeli sahne Müzisyen Buray 14. Vize Kültür Sanat Festivali
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