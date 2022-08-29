Bir gün gecikmeli sahne

Müzisyen Buray, 14. Vize Kültür Sanat Festivali'nin açılışında sevenleriyle bir araya geldi. Müzisyen, yoğun sağanak yağış dolayısıyla etkinliğin ertelenmesine rağmen ilçeyi terk etmeyerek bir gün gecikmeli de olsa sahnedeki yerini aldı. Buray, "Dün akşam konserimizi yapabilmek adına elimizden geleni yaptık. Hatta bir ara odamda dua bile ettim" dedi. Öte yandan merkez nüfusu 14.900 olan ilçede düzenlenen konseri yaklaşık 35 bin kişi izledi.