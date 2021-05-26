Bir gecede nakarat

'Gül Senin Tenin', 'Sana Doğru' şarkılarıyla çıkış yakalayan Bora Duran, yeni teklisi 'Döndüm'ü dinleyicisiyle buluşturdu. Şarkısı için konuşan Duran, " Şarkıyı bestelediğim zaman nakaratını bir türlü bitirememiştim, uzun yıllar içimde demlendi. Enerjisini hissettiğim bir gece üzerinde çalışarak tamamlandı" dedi.