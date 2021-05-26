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26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:00:00

Bir gecede nakarat

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'Gül Senin Tenin', 'Sana Doğru' şarkılarıyla çıkış yakalayan Bora Duran, yeni teklisi 'Döndüm'ü dinleyicisiyle buluşturdu.

'Gül Senin Tenin', 'Sana Doğru' şarkılarıyla çıkış yakalayan Bora Duran, yeni teklisi 'Döndüm'ü dinleyicisiyle buluşturdu. Şarkısı için konuşan Duran, " Şarkıyı bestelediğim zaman nakaratını bir türlü bitirememiştim, uzun yıllar içimde demlendi. Enerjisini hissettiğim bir gece üzerinde çalışarak tamamlandı" dedi.

Etiketler : Gül Senin Tenin Sana Doğru Bora Duran
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