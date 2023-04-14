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14 Nisan 2023 Cuma 14:04:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 14:04:00

Bir garip aşk savaşı

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Oyuncu Binnaz Ekren, eski spiker Müge Wöber'in sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü baterist Asım Ekren'in oyuncu kızı Binnaz Ekren, eski spiker Müge Wöber'in sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Binnaz Ekren, "İlişkimizi bilen Müge Wöber, hala toplumda rahmetli Osman Wöber'in eşi olduğu izlenimi vermekte ve onun ününden faydalanmaktadır. Bana da psikolojik şiddet göstermektedir" dedi.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : binnaz ekren müge wöber hakaret suç duyurusu
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