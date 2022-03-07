07 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00
Bir dizide 8 farklı karakter
Komedi oyuncusu Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de oynadı.
Komedi oyuncusu Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de oynadı. 'Dayı Şov' programında çekimlerden çok keyif aldığını anlatan Çorumlu, 8 bölümün her birinde farklı bir rol oynadığını aktardı. Çorumlu, kendi kurduğu TiyatrOPS'ta pandeminin ardından yeni bir oyun çalışıp sezona taze taze girmek istediklerini ifade etti.