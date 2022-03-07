Bir dizide 8 farklı karakter

Komedi oyuncusu Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de oynadı. 'Dayı Şov' programında çekimlerden çok keyif aldığını anlatan Çorumlu, 8 bölümün her birinde farklı bir rol oynadığını aktardı. Çorumlu, kendi kurduğu TiyatrOPS'ta pandeminin ardından yeni bir oyun çalışıp sezona taze taze girmek istediklerini ifade etti.

