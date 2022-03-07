VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indirimi açıklaması
"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"
Rusya Çin'e sığındı!
Türkiye üretim üssü haline gelecek!
Dünya medyası bunu konuşuyor:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Ünlü model Bella Hadid'den çifte standarda tepki: Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde?
İBB borç batağında
Masada kritik konular var
Bakan Nebati açıkladı: İnceleme başladı
Ateşkes ilan edildi: Birçok kentte insani koridor açılıyor
EYT için düğmeye basıldı!
Huzurevinde sporla gençleştiler
Instagram'da yorum kontrolü
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Kıpır kıpır bir şarkı
Hayatımda kimse yok
Bir dizide 8 farklı karakter
Oğluyla karavan tatili
İşlerine karışmam
‘Münaşaka' kapalı gişe
Mayosuz Hadise
‘Harbi Güzel' patron
07 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00

Bir dizide 8 farklı karakter

ABONE OL

Komedi oyuncusu Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de oynadı.

Komedi oyuncusu Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de oynadı. 'Dayı Şov' programında çekimlerden çok keyif aldığını anlatan Çorumlu, 8 bölümün her birinde farklı bir rol oynadığını aktardı. Çorumlu, kendi kurduğu TiyatrOPS'ta pandeminin ardından yeni bir oyun çalışıp sezona taze taze girmek istediklerini ifade etti.

Etiketler : Bir dizide 8 farklı karakter Çağlar Çorumlu Cem Yılmaz
Seda'yı elimden aldı

Seda'yı elimden aldı
İtalyan dizisinde Türk polisi

İtalyan dizisinde Türk polisi
Aşık olduğu karaktere hayat veriyor

Aşık olduğu karaktere hayat veriyor
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Final sonrası safari tatili

Final sonrası safari tatili
Miray sette

Miray sette
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Süper buluşma

Süper buluşma
Bugünü bayram ilan edelim

Bugünü bayram ilan edelim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER