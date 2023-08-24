Bir dizi operasyon

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24 Ağustos 2023 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 07:18:00

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan, 'Kader Bağları' dizisi için sete çıktı. Turan, partneri Serkan Çayoğlu'yla çekimden ilk karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, 'Kader Bağları' dizisi için sete çıktı. Turan, partneri Serkan Çayoğlu'yla çekimden ilk karelerini sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflarda oyuncunun yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Turan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapılan oyuncunun çene dolgusu ve elmacık kemiği botoksu yaptırdığı görüldü.

Etiketler : Oyuncu Ayça Ayşin Turan Kader Bağları Serkan Çayoğlu
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