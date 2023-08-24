Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, 'Kader Bağları' dizisi için sete çıktı. Turan, partneri Serkan Çayoğlu'yla çekimden ilk karelerini sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflarda oyuncunun yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Turan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapılan oyuncunun çene dolgusu ve elmacık kemiği botoksu yaptırdığı görüldü.

