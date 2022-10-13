Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Rol aldıkları 'Kardeşlerim' projesinde aşık bir çifti canlandıran Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. Koçak, sosyal medya hesabından Cömert ile aşkını ilan etti. Oyuncu, Cömert'in doğum gününü birlikte çekildikleri bir fotoğrafın altına, "İyi ki doğdun. Yanımda olduğun için çok şanslıyım. Hep böyle güldüğümüz daha da güzel günlerimiz olsun. Benim için çok değerlisin" notunu yazarak kutladı.

