Bir Demet sponsor tepkisi

Şarkıcı Demet Akalın, Kütahya Tavşanlı'da yaşayan Mehmet isimli çocuğa yardım etmek için kollarını sıvadı. Günlerdir ekonomik zorluklar içinde büyüyen Mehmet için para toplayan Akalın, son paylaşımıyla tepki çekti. Günlerdir öğrenci için arkadaşlarından yardım toplayan ve bunları sık sık Instagram hesabından paylaşan Akalın, gelen maddi ve eşya yardımlarının ardından Mehmet'in evini yaptırmak için hazırlıklara başladı. Tadilat masraflarının fazla olduğunu gören Akalın, prefabrik ev yaptırılması için yardım istedi. Akalın'ın sponsor aramak için yaptığı paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bir konser parasına şu evi yaptırırsın" ve "Siz sponsor olun ve bizi utandırın" yorumları yaptı. Akalın, "Bir konserden milyonlar alan birinin basit bir prefabrik ev için sponsor araması enteresan" diyen takipçisine de "Yahu para topladık, niye sponsor bulunmasın. İçine her şeyi alacağız zaten bir sen zekisin" cevabını verdi. ''Amerika'ya gidiş dönüş paran bu evden daha iyisini yapıyor, ayıptır" diyen takipçisine cevap veren Akalın, "Yazdıklarından utan, günlerdir para topluyorum" dedi.