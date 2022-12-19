VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
19 Aralık 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 14:00:00

Bir Demet sponsor tepkisi

ABONE OL

Bir öğrenciye prefabrik ev yaptırmak tepkiler üzerine "Yazdıklarınızdan utanın, günlerdir para topluyorum" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, Kütahya Tavşanlı'da yaşayan Mehmet isimli çocuğa yardım etmek için kollarını sıvadı. Günlerdir ekonomik zorluklar içinde büyüyen Mehmet için para toplayan Akalın, son paylaşımıyla tepki çekti. Günlerdir öğrenci için arkadaşlarından yardım toplayan ve bunları sık sık Instagram hesabından paylaşan Akalın, gelen maddi ve eşya yardımlarının ardından Mehmet'in evini yaptırmak için hazırlıklara başladı. Tadilat masraflarının fazla olduğunu gören Akalın, prefabrik ev yaptırılması için yardım istedi. Akalın'ın sponsor aramak için yaptığı paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bir konser parasına şu evi yaptırırsın" ve "Siz sponsor olun ve bizi utandırın" yorumları yaptı. Akalın, "Bir konserden milyonlar alan birinin basit bir prefabrik ev için sponsor araması enteresan" diyen takipçisine de "Yahu para topladık, niye sponsor bulunmasın. İçine her şeyi alacağız zaten bir sen zekisin" cevabını verdi. ''Amerika'ya gidiş dönüş paran bu evden daha iyisini yapıyor, ayıptır" diyen takipçisine cevap veren Akalın, "Yazdıklarından utan, günlerdir para topluyorum" dedi.

Etiketler : şarkıcı demet akalın yardım kütahya
Klip için ders aldı

Klip için ders aldı
Klip çekiminde tekne kazası

Klip çekiminde tekne kazası
44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günde boşandı 23 günde barıştı!
Şahmeran'a geri sayım

Şahmeran'a geri sayım
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Babasının eserlerini okudu

Babasının eserlerini okudu
Evlilik teklifi bu hafta geliyor

Evlilik teklifi bu hafta geliyor
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
Cem Karaca teklifi

Cem Karaca teklifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX