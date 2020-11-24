24 Kasım 2020 Salı 11:39:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 11:39:00
'Bir Başkadır' IMDb'de fırtınalar estiriyor
Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden 'Bir Başkadır' IMDb'de fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncularından Funda Eryiğit ve Öykü Karayel de IMDb Starmetre’de üst sıralarda yer aldı. Tüm dünyada 11 milyonu aşkın ünlü oyuncu isim arasında Funda Eryiğit 142. Öykü Karayel ise 330. sırada yer aldı. Dizi de dünya sıralamasında 27. oldu.
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