'Bir Başkadır' IMDb'de fırtınalar estiriyor

Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncularından Funda Eryiğit ve Öykü Karayel de IMDb Starmetre’de üst sıralarda yer aldı. Tüm dünyada 11 milyonu aşkın ünlü oyuncu isim arasında Funda Eryiğit 142. Öykü Karayel ise 330. sırada yer aldı. Dizi de dünya sıralamasında 27. oldu.

