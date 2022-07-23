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23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:30:00

Bir aşk defteri daha kapandı

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Evlilik kararı alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın mutluluğu kısa sürdü.

Evlilik kararı alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın mutluluğu kısa sürdü. Sosyal medya paylaşımlarında birbirlerini alınlarına ve kalplerinin üzerine etiketleyen ikili ilişkilerini noktalama kararı aldı. İlk hamle Alkan'dan geldi ve eski aşkını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Nesrin Cavadzade'nin de Gökhan Alkan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medyadan kaldırması ve eski sevgilisini takibi bırakması bir aşk defterinin daha kapandığını gösterdi.

Etiketler : nesrin cavadzade gökhan alkan aşk evlilik
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