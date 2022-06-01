‘Bir Asır'lık yorum

Müzisyen Tan Taşçı, Musa Eroğlu için hazırlanan saygı projesi 'Bir Asır-2' albümünde yer aldı. Taşçı, 'Yolun Sonu Görünüyor' isimli eseri seslendirdi. Musa Eroğlu, yarım asırlık müzik hayatında halk ozanları ve kahramanları Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu'nun eserlerinin yanı sıra günümüz halk şiirlerini de besteleyip yorumladı.