Binicilik ve kılıç dersi alıyor

Binicilik ve kılıç dersi alıyor

TRT'nin başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı 'Barbaros Hayreddin – Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Melisa Döngel, rolüne özel hazırlanıyor. Yapımda 'Mia de Luna'yı canlandıran Döngel, kılıç ve at binme dersleri alıyor. Oyuncu, soğuk hava şartları yüzünden hasta olmamak için evinde serum takviyesi yaptırdı.