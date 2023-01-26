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26 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00

Binicilik ve kılıç dersi alıyor

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TRT'nin başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı 'Barbaros Hayreddin – Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Melisa Döngel, rolüne özel hazırlanıyor.

TRT'nin başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı 'Barbaros Hayreddin – Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Melisa Döngel, rolüne özel hazırlanıyor. Yapımda 'Mia de Luna'yı canlandıran Döngel, kılıç ve at binme dersleri alıyor. Oyuncu, soğuk hava şartları yüzünden hasta olmamak için evinde serum takviyesi yaptırdı.

Etiketler : Binicilik Tolgahan Sayışman Melisa Döngel
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