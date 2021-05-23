Binicilik eğitimine tam gaz devam

Yeni dizisi 'Kalp Yarası' için çalışmalara devam eden Yağmur Tanrısevsin, binicilik dersleri almaya devam ediyor. Kilyos'ta bulunan at çiftliğine giderek günün belli saatleri binicilik eğitimleri alan Tanrısevsin'i köpeği Alf da yalnız bırakmıyor. At üzerinde köpeği Alf ile objektiflere poz veren oyuncu, yakın zamanda dizi çekimleri için Antakya'ya gidecek.

Recep ASLAN