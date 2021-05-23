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23 Mayıs 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 12:30:00

Binicilik eğitimine tam gaz devam

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Yeni dizisi 'Kalp Yarası' için çalışmalara devam eden Yağmur Tanrısevsin, binicilik dersleri almaya devam ediyor.

Yeni dizisi 'Kalp Yarası' için çalışmalara devam eden Yağmur Tanrısevsin, binicilik dersleri almaya devam ediyor. Kilyos'ta bulunan at çiftliğine giderek günün belli saatleri binicilik eğitimleri alan Tanrısevsin'i köpeği Alf da yalnız bırakmıyor. At üzerinde köpeği Alf ile objektiflere poz veren oyuncu, yakın zamanda dizi çekimleri için Antakya'ya gidecek.

Recep ASLAN

Etiketler : kalp yarası yağmur tanrıseven binicilik yeni dizi
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