‘Bilmez'e akustik yorum

Cem Belevi Cemiyet Gazinosu projesinde daha önce seslendirdiği 'Bilmez'in akustik versiyonunu müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Belevi'ye ait olan şarkının aranjesi Osman Taşdaş'a ait. Yönetmen koltuğunda Mustafa Özen'in oturduğu klibin üçüncü bölümündeki konuğu ise aşk yaşadığı İrem Derici oldu.