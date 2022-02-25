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25 Şubat 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 14:30:00

‘Bilmez'e akustik yorum

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Cem Belevi Cemiyet Gazinosu projesinde daha önce seslendirdiği 'Bilmez'in akustik versiyonunu müzikseverlerin beğenisine sundu.

Cem Belevi Cemiyet Gazinosu projesinde daha önce seslendirdiği 'Bilmez'in akustik versiyonunu müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Belevi'ye ait olan şarkının aranjesi Osman Taşdaş'a ait. Yönetmen koltuğunda Mustafa Özen'in oturduğu klibin üçüncü bölümündeki konuğu ise aşk yaşadığı İrem Derici oldu.

Etiketler : Cem Belevi Cemiyet Gazinosu Bilmez İrem Derici
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