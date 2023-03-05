Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum

Grammy ödüllü 21 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, Conan O'Brien Needs A Friend podcast'ine katıldı. Telefonundan tüm sosyal medya uygulamalarını sildiğini açıklayan Billie Eilish, "Artık bakmıyorum. Hepsini telefonumdan sildim ki bu benim için çok büyük bir olay" dedi. Kendisiyle ilgili paylaşımlara bakmaktan rahatsız olduğunu anlatan ünlü şarkıcı, "Bundan hoşlanmıyorum. İnternetle ilgili beni korkutan bir diğer şey de sizi ne kadar saf yaptığı... İnternette okuduğum her şeye inanıyorum. Bunun aptalca olduğunu biliyorum ve bunu yapmamalıyım çünkü hepsinin doğru olmadığına dair kanıtım var; neredeyse hiçbiri doğru değil" dedi.