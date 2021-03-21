Bilginer kararını verdi: 'Ustalar' için sete çıktı

Sıcak Kafa dizisinin çekimleri başlamadan oyuncu kadrosundan ayrılan Haluk Bilginer, 'Uysallar' dizisi için sete çıktı. Onur Saylak'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu diziyle el sıkışan Bilginer, Mimar Oktay Uysal rolünü oynayacak. Mimar Oktay Uysal ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada eşi, iki çocuğu ve babası da kendi gizli dünyalarını kurmanın peşindedir.