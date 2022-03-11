Bilginer büyük bir şans

Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmaslımescit'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen gece sonrası Sarıtaş, habercilerele ayaküstü sohbet etti. Sarıtaş, rol aldığı 'Baba' dizisinde baba-oğulu canlandırdığı usta isim Haluk Bilginer'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sarıtaş, "Haluk ağabey ile oynadığım için çok şanslıyım" dedi.