VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır"
Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı
Hepsini serbest bırakacağız!
Nihan Çelik, Sır Gibi Sakladığı Yeni Şarkısının Çalışmalarına Başladı
Design Hair Clinic genel müdürü Gökhan Malçok, saç ekiminde ekilen saçların kalıcılığı hakkında bilg...
Türkiye'ye yatırım sinyali!
NATO Genel Sekreteri tarih verdi
Başkan Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama!
Türkiye ile iş birliğini artıracak
Macron'a Antalya eleştirisi! "Beceriksiz"
Savaşın seyrini değiştirecek iddia!
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler
Dünya basını tarihi zirveyi böyle gördü
Ruslar Kiev'e doğru ilerliyor!
Antalya zirvesi diplomasi zaferi
Kılıçdaroğlu bize kumpas kurdu
"Aybar" kuşatması! İstanbul'da beyaz esaret başladı
12 yıllık emek
Bilginer büyük bir şans
22 sesten ‘zamansız' yorum
Kayseri seferi
En zor çalıştığım sanatçı kendim
Çapkınlık yarıda kaldı
11 Mart 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 14:00:00

Bilginer büyük bir şans

ABONE OL

Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmaslımescit'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmaslımescit'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen gece sonrası Sarıtaş, habercilerele ayaküstü sohbet etti. Sarıtaş, rol aldığı 'Baba' dizisinde baba-oğulu canlandırdığı usta isim Haluk Bilginer'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sarıtaş, "Haluk ağabey ile oynadığım için çok şanslıyım" dedi.

Etiketler : Bilginer büyük bir şans Tolga Sarıtaş Asmaslımescit
Yolun ortasında bıraktı

Yolun ortasında bıraktı
Kapaklı gönderme

Kapaklı gönderme
-110 derecede eziyet

-110 derecede eziyet
Yaban hayvanlarına özel hastane

Yaban hayvanlarına özel hastane
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Gençleri desteklemeye devam

Gençleri desteklemeye devam
44 yaşında baleye başladı

44 yaşında baleye başladı
Romantik yemek

Romantik yemek
2 ay sonra sahnede

2 ay sonra sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER