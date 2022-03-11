11 Mart 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 14:00:00
Bilginer büyük bir şans
Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmaslımescit'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.
Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmaslımescit'deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen gece sonrası Sarıtaş, habercilerele ayaküstü sohbet etti. Sarıtaş, rol aldığı 'Baba' dizisinde baba-oğulu canlandırdığı usta isim Haluk Bilginer'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sarıtaş, "Haluk ağabey ile oynadığım için çok şanslıyım" dedi.