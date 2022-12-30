Biletler sokak hayvanlarına

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30 Aralık 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 10:30:00

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'Dikkat Köpek Var' filminin galası Torun Center Sinemaları'nda gerçekleşti.

Kadrosunda Nusret Toplar, Onur Büyüktopçu ve Güney Kılınç gibi isimlerin yer aldığı 'Dikkat Köpek Var' filminin galası Torun Center Sinemaları'nda gerçekleşti. Gecede yapımın oyuncuları tam kadro boy gösterdi. Büyüktopçu, "Bu film farkındalık yaratmak, sokak hayvanları ve hakları için çekildi. Her zaman sokaktaki dostlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için bu filmdeyiz" dedi. Nusret Topçu ise, "Filmimizi 30 Aralık - 8 Ocak akşamına kadar kaç kişi izlerse seyirci sayısı kadar TL'yi sokak hayvanları için bağışlayacağız" diye konuştu.

Etiketler : dikkat köpek var gala sokak hayvanları
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