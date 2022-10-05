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05 Ekim 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 13:00:00

Bildiğimi okurum

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Şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla bir araya geldi. Sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe, gecede sevilen aşk şarkılarını aşıklar için seslendirdi. Tilbe, kendine has dansları, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Tilbe, "Herkesi dinliyorum ama bildiğimi okuyorum. Ne şahane bir şey değil mi? Çünkü bildiklerimden başka bir şey bilmiyorum" sözleriyle kahkahalar estirdi.

Etiketler : Bildiğimi okurum Şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava
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