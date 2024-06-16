Bige'nin fotoğraf sevdası

7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli'den ayrıldıktan sonra bir süredir kalbini aşka kapatan oyuncu, aradığı mutluluğu buldu. Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu, gönlünü fotoğraf sanatçısı, Christ Sestakof'a kaptırdığı iddia edildi. Gazetemagazin'in haberine göre, Önal ve Sestakof bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip eden Önal ve Sestakof önümüzdeki haftalarda baş başa Çeşme tatiline çıkmayı planlıyor.