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16 Haziran 2024 Pazar 17:41:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 17:41:00

Bige'nin fotoğraf sevdası

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En son ekranlara veda eden 'Yaban Çiçekleri' dizisinde yer alan oyuncu Bige Önal, aşka geldi.

7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli'den ayrıldıktan sonra bir süredir kalbini aşka kapatan oyuncu, aradığı mutluluğu buldu. Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu, gönlünü fotoğraf sanatçısı, Christ Sestakof'a kaptırdığı iddia edildi. Gazetemagazin'in haberine göre, Önal ve Sestakof bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip eden Önal ve Sestakof önümüzdeki haftalarda baş başa Çeşme tatiline çıkmayı planlıyor.

Etiketler : Bige Önal aşk Yaban Çiçekleri oyuncu
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