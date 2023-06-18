‘Beyaz Gece' buluşması

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından her yıl düzenlenen 'Beyaz Gece' dün akşam ünlü iletişimci Özgür Aras'ın Bodrum'daki ENVY Night Life adlı mekanında gerçekleşti. Geceye Olgun Şimşek, Mansur Ark, Alp Kırşan, Bora Gencer, Teknik Direktör Ersun Yanal gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı. Aras'ın mekanı İspanya'nın meşhur adası Ibiza'daki kulüplerin tarzına benzetildi.