Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem

Şarkıcı Betül Demir önceki akşam Kuruçeşme'deki Boaz Live'da konser verdi. Demir, sahne öncesi habercilerle bir araya geldi. Ege sahillerindeki bin TL'lik lahmacun fiyatlarıyla ilgili Demir, "Vallahi cimri ve pinti değilim... Bilakis elimde çok açıktır. Ama bir lahmacuna bin TL verecek kadar da enayi değilim. Herkesin kendi tercihi saygı duyarım ama kimse kusura bakmasın. Canım çok lahmacun çekiyorsa 50 veya 100 TL neyse gider en kralını yerim, kalan 900 TL'ye de sokak hayvanlarına mama alırım" dedi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Demir sevilen şarkılarını seslendirdi.