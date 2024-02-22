Betül ‘Demir' gibi

Şarkıcı Betül Demir yeni teklisi 'Demir Kapı'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözü Mabel Matiz'e, müziği Sude Bilge Demir ait olan şarkının düzenlenmesini Emirhan Cengiz'in üstlendi. Seslendirdiği şarkılarla büyük kitlelere ulaşan Demir, 2024'e de hızlı bir giriş yaptı. Teklisi hakkında Demir, "Bu şarkı ruhumu dinleyicim ile buluşturduğum bir şarkı. Eminim dinleyenleri de mazinin güzel esintisine götürecek. Duyguların 'Demir Kapı'larını bu şarkıyla kıracağız" dedi.